Jeremy Renner con il bastone sul red carpet di Rennervations

(ANSA) - NEW YORK, 12 APR - Jeremy Renner torna sotto i riflettori per la prima apparizione pubblica dopo l'incidente sulla neve a Capodanno. L'attore di Avengers è arrivato usando un bastone al Westwood Regency Village Theatre a Los Angeles per la prima di 'Rennervations', la serie da oggi su Disney+, e accompagnato dalla sua famiglia si è fatto fotografare sul red carpet. "Sembro un po' acciaccato ora - ha detto a Variety - ...

mi sono prefisso l'obiettivo di camminare su questo tappeto ed eccomi qui e mi da' gioia. Sarei altrimenti sprofondato in un abisso, avrei perso l'entusiasmo e sarei stato molto frustrato".

Parlando con Hollywood Reporter ha invece confermato un ritorno agli schermi. "Mai lasciarsi dietro le cose che mi piace fare - ha sottolineato - mi terrò sempre impegnato con le cose che mi piace fare ma sarò un po' più concentrato sulle cose che davvero contano per me".

Dopo la proiezione, Renner ha partecipato ad una conversazione con Jimmy Kimmel ricevendo anche una standing ovation dal pubblico quando ha lasciato il palcoscenico e usando un monopattino è tornato al suo posto in platea. (ANSA).