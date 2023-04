Il caso Alex Schwazer, arriva su Netflix la docuserie

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Un racconto senza filtri su ascesa, caduta e ricerca di redenzione di un atleta, sullo sfondo di un'intricata vicenda sportiva e giudiziaria. Il caso Alex Schwazer, la docuserie in 4 episodi prodotta da Indigo Stories, arriva su Netflix dal 13 aprile. La serie è ideata e diretta da Massimo Cappello.

L'incontro tra l'atleta olimpico in cerca di redenzione, Alex Schwazer, e un allenatore simbolo dello sport pulito, Sandro Donati, innesca un intrigo internazionale che sconvolge le loro vite e mette in crisi il sistema dell'antidoping. Il caso Alex Schwazer svela, per la prima volta, i retroscena di un'intricata vicenda senza precedenti. Una docu-serie di 4 episodi dove i protagonisti di uno dei più complessi casi politico-giudiziari nella storia dello sport italiano si mettono a nudo per provare a raccontare ciascuno la propria verità.

Dopo la vittoria alle Olimpiadi, Alex Schwazer sembrava avere tutto. Ma, dietro la fama e la gloria, nascondeva un forte disagio che lo avrebbe condotto su una strada pericolosa. Una confessione scioccante stravolge completamente la vita di Schwazer e porta gli investigatori a mettere in dubbio le sue vittorie e a cercare possibili complici.

Mentre i risultati di Schwazer migliorano sotto la guida di Donati, c'è chi prova a bloccare il ritorno alle gare dell'atleta. Un database incriminante diventa pubblico. Mentre Schwazer lotta per l'assoluzione in un processo ad alta tensione, cominciano a trapelare email e irregolarità nei risultati dei test. (ANSA).