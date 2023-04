House of Docs, da Nexo primo canale free dedicato ai documentari

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Nexo TV, il progetto di Nexo Digital dedicato alla distribuzione di contenuti in streaming, si amplia e rafforza la sua offerta. Dopo aver debuttato nel marzo 2021 con la nascita di Nexo+, la prima piattaforma italiana SVOD interamente dedicata al mondo culturale, arriva ora House of Docs, il primo canale completamente gratuito dedicato ai migliori documentari di storia, arte, cultura, musica, biografie. House of Docs (canale n. 4207) è disponibile dal 12 aprile, gratis, senza abbonamento e senza registrazione.

Spiega l'AD di Nexo Digital Franco di Sarro: "House of Docs è un canale tematico gratuito che nasce dal desiderio di offrire a tutto il nostro pubblico uno spazio in cui ritrovare una proposta dei migliori documentari selezionati da Nexo Digital.

Abbiamo costruito un palinsesto lineare che speriamo possa diventare un luogo in cui concedersi una pausa e darsi "appuntamento" con quanto di più stimolante il mondo dei documentari può offrire. Tra arte, storia, grandi icone, musica.

L'idea è quella di incontrare i nostri spettatori in un numero sempre maggiori di luoghi: al cinema per i grandi eventi e le prime visioni; sulla nostra piattaforma SVOD Nexo+ ideata per chi ama l'on demand e la possibilità di scegliere, di volta in volta, un contenuto di qualità cui dedicare parte del proprio tempo libero". Per 24 ore al giorno non-stop. (ANSA).