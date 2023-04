Zeno, con Anna Valle tra danza e mondo degli adolescenti

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Tanti temi "trattati con grandissima sensibilità" come il desiderio nei giovani di "esplorare nuove esperienze di vita, il sentirsi a proprio agio con se stessi e la propria sessualità", sempre dando un ruolo centrale nel racconto anche alla danza, spiega all'ANSA Giuseppe Zeno, sono il cuore del nuovo capitolo di "Luce dei Tuoi Occhi", la serie thriller drama della quale è protagonista con Anna Valle, che arriva con la seconda stagione il 12 aprile in prima serata su Canale 5.

Prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per Rti e diretta da Fabrizio Costa, la storia, nel primo capitolo, aveva portato la famosa coreografa Emma Conti (Valle), tornata da New York, nella sua città, Vicenza, per poter cercare (dopo aver ricevuto misteriosi 'indizi'), fra le ballerine dell'Accademia di Danza fondata dalla madre Paola (Paola Pitagora), la figlia creduta morta sedici anni prima. La ricerca era stata senza esito, ma aveva permesso a Emma di svelare molti segreti e incontrare l'uomo di cui si sarebbe innamorata, Enrico Leoni (Zeno) professore liceale e padre vedovo. Nella seconda stagione la nuova vita serena della protagonista viene sconvolta dall'arrivo di due nuovi personaggi: la ricca e misteriosa Petra Novak (Francesca Cavallin) con sua figlia Diana (Irene Paloma Jona), giovane danzatrice talentuosa e inquieta. "E' un elemento che va a rompere gli equilibri creati alla fine della prima stagione - sottolinea Zeno, ora sul set di Blanca 2 - Le cose non sono mai come sembrano". Emma vede riaccendersi le speranze di trovare la figlia, "ma prima di esporsi vuole avere delle certezze, per non restare delusa di nuovo e non illudere chi ha vicino". Anche Enrico deve riconfrontarsi con un dolore del passato: "Lui è molto razionale, ma ha anche una forte apertura nei confronti del mondo e verso i giovani - spiega l'attore -. Ama Emma e ne rispetta i tempi, il dolore, il vissuto, la perdita che ha subito". Nel viaggio della serie Zeno ha trovato in Anna Valle "una collega ideale. E' l'antidiva per eccellenza, pur avendo avuto tantissimi successi. Si mette sempre in gioco, senza nessun egoismo". (ANSA).