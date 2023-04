Stranger Things, Netflix commissiona una serie animata

(ANSA) - NEW YORK, 11 APR - Netflix ha commissionato una versione animata della serie Stranger Things. Lo scrive Variety sottolineando anche che i dettagli del progetto sono tenuti sotto stretto riserbo. I fratelli Duffer saranno tuttavia tra i produttori esecutivi. "Abbiamo sempre sognato - hanno detto in una dichiarazione ufficiale - Stranger Things in versione animata, alla maniera dei cartoni animati del sabato mattina con cui siamo cresciuti. Vedere questo sogno realizzato è assolutamente entusiasmante".

La serie di Netflix è stata un successo globale e nel 2022 la piattaforma di streaming ha annunciato una quinta stagione.

Sempre l'anno scorso è stato anche annunciato un progetto per una serie spin-off in live-action. A marzo è stato invece ufficializzato che una versione teatrale ambientata nel 1959 debutterà a Londra a fine anno. (ANSA).