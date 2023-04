Rosario Dawson, interpretare guerriera Ahsoka mi ha cambiato

(ANSA) - ROMA, 11 APR - E' un personaggio "che mi ha lasciato un'impressione profonda, ha avuto un'influenza anche sul mio stile di vita. Ad esempio adesso medito ogni giorno". Lo dice Rosario Dawson, sull'ex cavaliere Jedi, protagonista di Ahsoka, la nuova serie dell'universo di Star Wars che debutterà ad agosto su Disney+. Lo spettacolare trailer ha debuttato allo Star Wars Celebration Live! - Europe 2023 in corso a Londra, dove fra gli ospiti c'erano gli interpreti e i creatori di questo nuovo capitolo, scritto da Dave Filoni, anche coproduttore esecutivo con Jon Favreau e Kathleen Kennedy. Nel cast anche Natasha Liu Bordizzo nel ruolo della mandaloriana Sabine Wren e Mary Elizabeth Winstead in quello della pilota ribelle Hera Syndulla, Lars Mikkelsen e si parla di un ritorno di Hayden Christensen per Anakin Skywalker. Nell'universo di Star Wars, Ahsoka Tano (già apparsa, fra gli altri, nelle serie animate The clone Wars, Tales of The Jedi, Rebels e nelle serie live action The Mandalorian, dove Rosario Dawson ha debuttato come interprete e The Book of Boba Fett) è stata nel passato un'allieva di Anakin Skywalker che ha seguito in varie missioni. Uscita dall'Ordine Jedi per un complotto, è riapparsa prima con lo pseudonimo di 'Fulcrum', guidando gruppi di quella che diventa l'Alleanza Ribelle, e poi sulla Spettro (Ghost), nave spaziale utilizzata dai ribelli.

Nella nuova serie, ambientata sette anni dopo i fatti di The Mandalorian l'ex Jedi indaga su una minaccia nascente in una galassia ormai vulnerabile.

"Una delle cose che mi è piaciuta di più è proprio il rapporto tra i nostri personaggi" spiega con accanto Natasha Liu Bordizzo e Mary Elizabeth Winstead. In The Mandalorian e The Book of Boba Fett "si è vista di più Ahsoka, nella sua totale dedizione a combattere battaglie giuste e appare spesso sola.

Qui invece è attorniata dalle compagne di lotta, con le quali ha costruito un rapporto di profonda fiducia reciproca. Amiamo Ahsoka per la fermezza dei suoi principi, per la sua fede, per le sue incredibili capacità. Stavolta la vediamo lottare insieme a queste donne altrettanto incredibili". (ANSA).