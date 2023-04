I borghi più belli d'Italia scelgono tivùsat

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Sabato 15 aprile l'associazione dei Borghi più belli d'Italia firmerà un accordo a Sambuca di Sicilia (in provincia di Agrigento) con tivù srl, società di proprietà Rai Mediaset. L'accordo, che avrà la durata di un anno, vede l'impegno delle parti nel favorire la diffusione della piattaforma satellitare gratuita tivùsat nei 349 borghi rappresentati dall'Associazione, con una popolazione coinvolta di quasi un milione e 800 mila persone. Tivùsat, infatti, in tempi di switch off del digitale terrestre garantisce la disponibilità del segnale televisivo dove questo non arriva, dove ci sono interferenze oppure dove non si riceve nella sua completezza. Questa piattaforma, in particolare, è in grado di raggiungere tutte le aree del territorio, anche quelle di difficile copertura per ragioni di natura geografica. E lo fa garantendo anche una qualità di immagine che arriva fino al 4K (con un bouquet esclusivo di sette canali) e mettendo a disposizione dei telespettatori oltre 70 canali in alta definizione che comprendono naturalmente l'intera offerta della Rai (con ben 23 canali dedicati ai tg regionali) e di Mediaset. Entrando nel dettaglio dell'accordo, l'Associazione si impegnerà a promuovere con apposite campagne di comunicazione la diffusione di tivùsat nei Borghi più belli d'Italia. Mentre tivùsat definirà con i produttori di apparati certificati (decoder o cam, con inclusa la tessera tivùsat) agevolazioni nell'acquisto per gli abitanti dei borghi stessi. A firmare l'accordo saranno per tivù srl, il consigliere delegato Stefano Luppi, e per l'associazione dei Borghi più belli d'Italia, il presidente Fiorello Primi. La firma avverrà nell'ambito della XXIII assemblea nazionale dei "Borghi più Belli d'Italia", con la presenza - tra le autorità - anche del presidente della Regione Sicilia Renato Schifani. (ANSA).