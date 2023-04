House of the Dragon, ciak per seconda stagione nel Regno Unito

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Sono appena cominciate nei Leavesden Studios nel Regno Unito le riprese dei nuovi, attesissimi episodi di House of the Dragon, la serie HBO tratta dal romanzo "Fuoco e Sangue" di George R.R. Martin ambientata 200 anni prima degli eventi citati ne "Il Trono di Spade", sulla storia della Casa Targaryen. La nuova stagione debutterà prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Ryan Condal, Co-Creatore/Showrunner/Produttore Esecutivo della nuova stagione, ha dichiarato: "House of the Dragon è tornata. Siamo entusiasti di girare ancora una volta con i membri di quella che consideriamo ormai la nostra famiglia e con nuovi talenti davanti e dietro la macchina da presa. Tutti i vostri personaggi preferiti presto cospireranno di nuovo ai tavoli del consiglio, marceranno con i loro eserciti e cavalcheranno i loro draghi in battaglia. Non vediamo l'ora di condividere ciò che abbiamo in serbo per voi".

Nella prima stagione, la serie ha organizzato con successo un programma di affiancamento e tutoraggio sul set per apprendisti di produzione. Ora che sono in corso le riprese della seconda stagione, House of the Dragon ha aperto ancora una volta le sue porte al programma WBD Access Directors Shadows, dando così a due registi emergenti, B Welby ed Ebele Tate, la possibilità di affinare le proprie capacità e imparare da una delle migliori troupe del settore. Nel cast della seconda stagione Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. Fra gli attori della prima stagione che tornano nel cast dei nuovi episodi anche Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall e Matthew Needham. Co-creatore e produttore esecutivo è George R.R. Martin; co-creatore, showrunner e produttore esecutivo Ryan Condal; produttori esecutivi Sara Hess, Alan Taylor, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Loni Peristere, Vince Gerardis. (ANSA).