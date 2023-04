Francesca Fialdini, che donne Le ragazze di Rai3

(ANSA) - ROMA, 08 APR - "Quando Yvonne accettò il lavoro da hostess non sapeva neanche cosa volesse dire esattamente quella parola. Erano gli anni '40, per le ragazze non era facile avere un percorso di studi e una vita autonoma. Lei invece si era battuta per proseguire dopo la terza media e studiare lingue. La prima divisa, fu sua mamma a cucirla". Così Francesca Fialdini racconta la storia di Yvonne Girardello, la prima hostess di linea italiana, che con i suoi 100 anni è la decana della nuova edizione de "Le ragazze".

Dopo quattro stagioni e oltre cento interviste a donne che sono state ventenni dagli anni '40 ai '90, il programma di Rai Cultura realizzato da Pesci Combattenti torna su Rai3 da lunedì 10 aprile con sette nuove puntate e la prima novità è proprio lei, Francesca Fialdini, che ne prende la conduzione. La seconda è che dopo i primi sei appuntamenti in seconda serata, "Le ragazze" conquista anche uno speciale, in prima serata sabato 27 maggio. "Sarà dedicato all'incontro di alcune delle 'ragazze' di questa edizione - racconta la conduttrice all'ANSA - Non si sono mai viste e sarà interessante scoprire come, pur figlie dello stesso tempo, abbiano interpretato in maniera diversa la loro vita".

Tra racconti e filmati dalle Teche Rai, nella nuova location di Palazzo Corrodi a Roma, di decennio in decennio tra le protagoniste di questa edizione ecco la signora del palcoscenico Adriana Asti e Lillina Caputo, merciaia di Castellana Grotte; la regista Cristina Comencini e la psicologa Alberta Basaglia; Edda Dell'Orso, musa ispiratrice di molti brani di Ennio Morricone e Albertina Gasperoni, al tempo segretaria di Aldo Moro, Leone e Pertini; l'anatomopatologa Cristina Cattaneo e la giornalista Luisella Costamagna. "È un viaggio nella nostra storia e nella storia dei diritti delle donne", sottolinea Fialdini che prosegue anche il suo appuntamento con "Da noi… a ruota libera" su Rai1. "Nessuna di loro è partita pensando di volere essere un modello. Ma molte lo sono diventate". (ANSA).