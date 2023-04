Grease, nel prequel la nascita delle Pink Ladies

(ANSA) - ROMA, 07 APR - Un viaggio nel tempo. Ambientata quattro anni prima del musical Grease con protagonisti John Travolta e la compianta Olivia Newton-John nei ruoli di Danny Zucko e Sandy Olsson, arriva "Grease: Rise of the Pink Ladies", serie prequel che ci riporta agli anni '50 e alla nascita della gang più rivoluzionaria della Rydell High, le Pink Ladies, che questa volta sono le protagoniste assolute. La serie fa il suo debutto italiano su Paramount+ dal 7 aprile (negli Usa il giorno precedente). Arriva quindi a circa quarantacinque anni di distanza dalla pellicola del '78 divenuta un cult e candidata a un Oscar e a quattro Golden Globe.

"Un nuovo anno si apre per la Rydell High School - annuncia Paramount+ - ma qualcosa deve cambiare e a riscrivere le regole sarà un gruppo di ragazze unite dal desiderio di farsi valere in una scuola dove pregiudizi e chiacchiere sono all'ordine del giorno".

In omaggio alle sue radici musical, lo show creato da Annabel Oakes è una commedia romantica infarcita di momenti musicali e messaggi importanti: i nuovi brani inediti sono stati composti per l'occasione da Justin Tranter, autore nominato ai Grammy, mentre le coreografie sono affidate a Jamal Sims, già coreografo ufficiale di RuPaul's Drag Race.

Quattro ragazze sono al centro della storia: Jane (Marisa Davila), Olivia (Cheyenne Isabel Wells), Cynthia (Ari Notartomaso) e Nancy (Tricia Fukuhara), ma nel cast della serie troviamo anche Shanel Bailey, Madison Thompson, Jonathan Nieves e Jackie Hoffman nei panni della preside McGee. Con "Grease: Rise of the Pink Ladies" l'aspetto più eversivo della gang femminile negli anni '50 conquista il centro del palcoscenico.

L'approfondimento sui personaggi che solitamente vengono lasciati nell'ombra è accompagnato da momenti di puro musical, colori sgargianti e costumi da sogno. (ANSA).