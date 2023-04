Gabbani, torno in tv per la natura ma fedele alla musica

(ANSA) - ROMA, 07 APR - "Mai dire mai nella vita. La musica rimane al centro, ma la televisione è un'esperienza che mi affascina". Francesco Gabbani ha preso gusto a vestire i panni del "bravo presentatore" e così, dopo l'esperienza di un anno fa, torna alla guida del "green show" Ci vuole un fiore. Non solo una conferma: le serate evento raddoppiano (il 14 e il 21 aprile in prime time su Rai1) e il cantautore toscano diventa indiscusso padrone di casa (l'anno scorso fu affiancato da Francesca Fialdini). Con la stessa mission: sensibilizzare il pubblico sui temi ambientali e dell'ecosostenibilità.

"Un vero e proprio one man show - racconta Gabbani -.

L'ambiente, la natura sono temi che mi stanno molto a cuore, fanno parte di me. Io sono nato nella natura e ho scelto di continuare a viverci, tra Toscana e Liguria. Quando hai passione per qualcosa, è inevitabile che te ne prenda cura".

Gabbani ha scelto di farlo anche con la tv, con uno show amico dell'ecologia, "ma senza pipponi tecnici e scientifici - scherza -. La componente divulgativa c'è ed è rappresentata da Mario Tozzi, ospite fisso in versione anche ironica. Io punto a scardinare le coscienze più dal punto di vista sentimentale".

Tanti gli ospiti che l'artista accoglierà a Ci vuole un fiore. "Nella prima serata ci saranno Ornella Vanoni, Levante, Mr. Rain, Alfa. Dal mondo del cinema Francesco Arca, Giusy Buscemi, Stefania Sandrelli. E per la comicità non-sense Nino Frassica". Francesco Gabbani ballerà (otto i ballerini che lo accompagneranno), duetterà, interpreterà alcuni dei suoi successi (ma anche il nuovo singolo L'abitudine in uscita il 7 aprile), "perché la mia esperienza da presentatore non può non essere affiancata alla performance artistica". Quindi niente show del sabato sera in futuro? "Non sarei in grado di fare un programma da presentatore puro. Non ora, almeno". E il festival? "Parliamo per assurdo? Me la farei sotto, ma perché no? Scherzi a parte, mi piace sempre tornare a Sanremo: è un luogo per me importante, un'isola felice".

Dopo Ci vuole un fiore, Gabbani tornerà a lavorare al nuovo album e si concentrerà sui live estivi che culmineranno il 9 settembre con una festa nella sua Carrara. (ANSA).