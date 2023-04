Ciak a Pistoia per il film tv sulla vita di Margherita Hack

(ANSA) - PISTOIA, 07 APR - In corso a Pistoia le riprese per Rai 1 di "Margherita delle stelle", film biografico su Margherita Hack, diretto da Giulio Base, con Cristiana Capotondi e Cesare Bocci.

La troupe ha girato alcune scene in aree private, poi il set si è spostato oggi nella piazza centrale di Pistoia e in alcune strade limitrofe. Piazza del Duomo si è trasformata così in un set cinematografico con alcuni elementi scenografici, tra i quali una carrozza trainata da un cavallo, macchine d'epoca, biciclette e un carrettino di gelati, insieme a molte comparse, vestite in abiti degli anni Quaranta del '900. Agli attori e alla troupe non è mancato l'affetto di molti pistoiesi e turisti che, interessati e incuriositi, hanno seguito le telecamere accese sulla piazza.

Il film diretto da Giulio Base, e scritto da Monica Zapelli con Federico Taddia, è tratto dal libro autobiografico 'Nove vite come i gatti' scritto da Margherita Hack insieme allo stesso Taddia. Oltre a Cristiana Capotondi nel ruolo di Margherita e Cesare Bocci nei panni del padre Roberto, nel cast ci sono anche Sandra Ceccarelli e Flavio Parenti, rispettivamente la madre e Aldo De Rosa, il marito della Hack.

La pellicola ripercorre la vita della ricercatrice fiorentina, dall'infanzia fino all'età adulta, quando è diventata la prima donna a dirigere l'Osservatorio Astronomico di Trieste. (ANSA).