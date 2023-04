==Berlusconi: Fede, sono certo che sta pensando alla mamma

(ANSA) - ROMA, 07 APR - "Posso solo pregare per lui, anche perché conosco bene la sua religiosità", dice l'ex direttore del Tg4 Emilio Fede intervistato da La Stampa sul ricovero del fondatore di Mediaset Silvio Berlusconi. "Lui è religiosissimo.

Come me del resto", rivela. "Gli sono vicino in questo momento in cui lui sta lottando".

"Silvio è un lottatore - afferma Fede -. Sono sicuro che sta pensando alla sua mamma, per la quale aveva un amore assoluto, e che questo pensiero lo sta aiutando".

I due si conoscono da lungo tempo. "La sua vita è legata a doppio fila alla mia. E non certo per il bunga bunga o per altre frescacce - dice -. Ci unisce un affetto fraterno e la nostra amicizia non è mai finita".

L'ultima volta che Berlusconi e Fede si sono visti era "nel 2021". "Mi aveva cercato per invitarmi a casa sua durante le feste". (ANSA).