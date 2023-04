A "Tutto chiede salvezza" il Ciak d'oro Serie tv

(ANSA) - ROMA, 07 APR - "Tutto chiede salvezza" è stata eletta la miglior serie italiana, Lino Guanciale e Carolina Crescentini sono stati scelti come migliori protagonisti: sono tra i vincitori della prima edizione del Ciak d'oro Serie tv che ha dato voce al pubblico degli appassionati, chiamandoli a eleggere i propri beniamini e campioni di un anno di storie raccontate dalla grande serialità, con un exploit di ben 660.000 voti raccolti sul sito di Ciak. "Mare fuori 3" è stata invece nominata la Miglior serie per il pubblico giovane e Massimiliano Caiazzo (Mare fuori) il Miglior protagonista per il pubblico giovane. Tra le serie internazionali trionfano invece "Mercoledì" e Jenna Ortega mentre "The Bad Guy" è stata nominata la Serie più innovativa. "Christian" vince poi il Ciak d'oro Cult-Colpo di fulmine e a "Call My Agent - Italia" va il Superciak d'oro come serie dell'anno. A curare la selezione delle nomination e la 'call to action' al voto è stata un'altra realtà dell'universo Ciak, quella che fa riferimento al sito ciakgeneration.it, leader nell'informazione sulle serie tv per giovani e giovanissimi, curata da Daniele Giannazzo, tra i più affermati creator italiani della serialità tv. Sono state prese in considerazione le serie uscite tra il 1° gennaio 2022 e il 15 febbraio 2023.

Partner di Ciak in questa importante operazione, che ha quasi triplicato il boom di 233 mila voti degli ultimi Ciak d'oro del cinema italiano, sono ancora una volta Sky Tg24 e Mastercard. I Ciak d'oro Serie tv sono il primo grande premio italiano alla serialità autoriale deciso direttamente dal pubblico, che si affianca all'unica altra grande istantanea esistente in questo settore, i Nastri d'Argento Grandi Serie, attribuiti dal Sindacato dei Giornalisti Cinematografici Italiani. (ANSA).