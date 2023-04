Ilary Blasi, mai rifiutato assegno 15 mila euro

(ANSA) - ROMA, 06 APR - In merito alle illazioni di alcune testate, i legali della conduttrice Ilary Blasi, avvocati Simeone e Rossi, ''sono costretti a precisare - in una nota - che la Signora Blasi non ha mai rifiutato un assegno di 15 mila euro al mese per i figli, anche perché il Signor Totti non ha mai offerto alla moglie cifre di quell'ordine. Ancora una volta si tenta di dare un'immagine della Signora Blasi in contrasto con quella reale, oltretutto in un momento così delicato del procedimento di separazione''. (ANSA).