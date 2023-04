Doc - Nelle tue mani sbarca negli Usa, il remake su Fox

Doc - Nelle tue mani sbarca negli Usa. La serie Rai che ha spopolato negli ascolti avrà infatti un remake a stelle e strisce: a realizzarlo sarà la Fox. Il dottor Fanti, primario di medicina interna e protagonista della fiction, interpretato da Luca Argentero, avrà quindi una 'cugina' americana. La nuova serie, che sarà coprodotta da Sony Pictures Television e Fox Entertainment Studios, sarà presentata in anteprima su Fox nel 2023-2024. Basato sull'acclamata serie creata e prodotta da Lux Vide (gruppo Fremantle) e con Luca Argentero, Simona Tabasco e Beatrice Grannò di The White Lotus, il Doc di Fox è un nuovo dramma medico incentrato sulla una brillante dottoressa, Amy Elias, capo della medicina interna al Westside Hospital di Minneapolis. Dopo che una lesione cerebrale ha cancellato gli ultimi otto anni della sua vita, Amy deve navigare in un mondo sconosciuto in cui non ricorda i pazienti che ha curato, i colleghi che ha incontrato, l'anima gemella da cui ha divorziato, l'uomo che ora ama e la tragedia che l'ha portata a allontanare tutti. Può fare affidamento solo sulla figlia di 17 anni, che ricorda come una bambina di 9 anni, e su una manciata di amici devoti, mentre lotta per continuare a praticare la medicina, nonostante abbia perso quasi un decennio di conoscenza ed esperienza. Doc sarà coprodotto da Sony Pictures Television e Fox Entertainment Studios. Barbie Kligman è showrunner e produttore esecutivo. Hank Steinberg (Channel Road Productions) ed Erwin Stoff (3 Arts Entertainment) sono i produttori esecutivi. "Commovente ed eroico dramma medico, è la definizione stessa di eccellenza narrativa ed è ciò che il pubblico si aspetta da Fox", ha affermato Michael Thorn, presidente Scripted Programming per Fox Entertainment. "Doc esplora l'emozione pura, la redenzione e la resilienza dello spirito umano in modi che raramente vediamo, e per questo ringraziamo la leadership creativa di Barbie, Hank ed Erwin" e "i nostri stimati partner di Sony". "Siamo entusiasti dell'ispirante interpretazione di Barbie e Hank della serie italiana emotivamente accattivante e acclamata in tutto il mondo, e non potremmo avere un partner migliore di Fox per portare il formato negli Stati Uniti", ha aggiunto Katherine Pope, presidente Sony Pictures Television Studios. Luca Bernabei, ad Lux Vide (Gruppo Fremantle), ha sottolineato: "Doc arriva in America! Siamo felici che Fox abbia deciso di realizzare il remake di una serie significativa e di svolta per Lux Vide e Rai. Questo dimostra che quando i valori sono alti, positivi e dal richiamo universale, anche l'industria italiana può parlare al mondo". Creata da Francesco Arlanch e Viola Rispoli, Doc - Nelle tue mani, ideata e prodotta da Lux Vide Spa, ha debuttato in Italia su Rai 1 nel 2020, classificandosi come serie più seguita dal 2007. Da allora, il format è stato venduto in 12 paesi con sette versioni già realizzate.