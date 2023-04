Amendola, Il mio patriarca, boss spietato e 'fragile'

(ANSA) - ROMA, 03 APR - "Nemo è bianco e nero. È l'imprenditore e il magnate della sua città, Levante. Allo stesso tempo ne è il volto criminale e più pericoloso. Lo è sempre stato, fino a oggi". Così Claudio Amendola racconta all'ANSA il suo ritorno alla fiction, protagonista e regista de "Il patriarca", nuova serie ispirata al successo spagnolo Vivir sin permiso, dal 14 aprile su Canale 5. In tutto, sei prime serate, prodotte da Camfilm e presentate da Taodue - Mediaset Group, per una saga familiare ricca di colpi di scena, tradimenti, sangue e amori, che ruota proprio intorno a Nemo Bandera, imprenditore che ha portato la Deep Sea nell'Olimpo delle più importanti aziende della Puglia, grazie all'abilità negli affari, ma soprattutto a traffici illeciti nel porto di Levante. Nemo ha una bella moglie (Antonia Liskova), due figli legittimi più interessati all'arte e ai cavalli (Giulia Schiavo e Carmine Buschini). E anche una figlia da un altro amore, che però con quel padre non vuole avere nulla a che fare (Neva Leoni). "Noi, però - anticipa Amendola - conosciamo Nemo nel giorno in cui tutta la sua vita cambia: quando scopre di essere malato di Alzheimer. È il punto di partenza per quest'uomo, che fino ad ora è stato il re indiscusso. D'ora in poi non sarà più così imponente, probabilmente tra un po' non riuscirà più neanche ad allacciarsi le scarpe. Mi sono chiesto: io come reagirei?". Nemo punta a "ripulire" l'azienda e a trovare in fretta un erede al comando. L'uomo ideale sarebbe Mario (Raniero Monaco di Lapio), suo figlioccio diventato avvocato e fidanzato con la senza scrupoli Elisa (Giulia Bevilacqua), ma non è sangue del suo sangue. Si apre così una scalata senza esclusione di colpi e Nemo finisce anche nelle indagini dell'ispettore Monterosso (Primo Reggiani). (ANSA).