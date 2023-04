The Brown Heart of Asia, quando l'eroina è affare di Stato

Tre storie "con una domanda centrale, che può essere allargata a tanti altri Paesi: l'eroina è ancora un affare di Stato o ci sono stati interessi in governi e dittature a chiudere gli occhi di fronte alla diffusione e all'abuso diffuso?". E', spiega all'ANSA la regista Cinzia Puggioni il punto di partenza del suo documentario THE BROWN HEART OF ASIA, che dopo essere arrivato a fine 2022 su Prime Video Italia e Chili, ha da poco debuttato anche su Prime Video Usa. Un racconto in tre tappe: il Tajikistan, la Repubblica più povera dell'ex Unione Sovietica; la città di Bam in Iran e l'Italia, dove si ritorna agli anni '70 per raccontare l'operazione Bluemoon, strategia (già al centro di un documentario del 2013 andato su Rai Storia) che avrebbe portato, non solo nel nostro Paese, i servizi segreti a favorire la diffusione dell'eroina per fermare il movimento studentesco. "In tutti e tre i Paesi, c'è o c'è stato un utilizzo del traffico di questa sostanza volto a fini politici" spiega la regista, che vive in Francia ed è qui al primo lungometraggio. Il Tagikistan, che ha un confine di 1.300 km con l'Afghanistan settentrionale, è al centro di una rete multimiliardaria di contrabbando di eroina. A raccontare l'impatto quotidiano della dipendenza dalla sostanza, c'è, fra gli altri il 41enne Kheiribek, sieropositivo e malato di epatite C, che si è liberato dall'eroina, che ha iniziato a usare da adolescente, solo otto anni fa.

"Da quando ho iniziato a iniettarmi l'eroina non sono mai più stato felice" spiega. In Tagikistan "esiste un corridoio, che si chiama Wakhan, da cui passa di tutto, dalla droga alle gemme preziose. Fino a pochi anni fa non c'erano tanti controlli e al confine c'era sia la presenza dei talebani che dell'Isis". Si va poi a Bam in Iran, città devastata dal terremoto del 2003: una tragedia che ha fatto crescere enormemente l'uso di eroina per superare il trauma. Tra le voci, quelle di Reza, Manoucher e la 40enne Mahdie, che 23 anni dopo aver perso nel terremoto il marito, tre figli e altri parenti è diventata dipendente dall'oppio. "E' stato particolarmente difficile riuscire a parlare soprattutto con Mahdie, che aveva grande vergogna della sua condizione - racconta la cineasta, che ha girato poco prima della pandemia - . La sua storia era fondamentale perché lei ha assistito all'arrivo di persone che nelle tende per i sopravvissuti hanno iniziato a regalare oppio in grandi quantità. L'obiettivo era creare una tossicodipendenza a livello esteso e incrementare un traffico dall'Afghanistan". Da donna realizzare un film su questo tema in due Paesi musulmani "è stato rischiosissimo, soprattutto in Iran. Fortunatamente abbiamo avuto la collaborazione di molte persone sul territorio, tra cui vari giornalisti e musicisti iraniani".

Nel capitolo finale, quello italiano, si parte dalle immagini dell'oggi, nel parco di Rogoredo a Milano, per tornare agli anni '70, seguendo le tracce della "Blue Moon Operation" dei servizi segreti italiani e americani, durante la quale l'eroina sarebbe stata venduta a prezzi molto bassi per fermare le proteste dei giovani. "Si voleva neutralizzare un movimento con queste metodologie subdole - osserva la regista -, in un periodo in cui c'era una forte curiosità sulle nuove droghe. Nessuno allora sapeva quanto sarebbe stata distruttiva l'eroina". Un periodo di cui parlano fra gli altri, gli amici e le famiglie di Fausto e Iaio, due giovani di sinistra uccisi nel 1978 e il terrorista di estrema destra Vincenzo Vinciguerra, condannato all'ergastolo per la strage di Peteano. "Lo stato ha combattuto contro la nazione - afferma nel film il terrorista -. La droga è stata ottimizzata come arma, in Italia e in tutta Europa".