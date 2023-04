Laurito in tv, Eduardo il mio maestro, mai avuto raccomandazioni

Marisa Laurito oggi a 'Da noi…a ruota libera' su Rai1 si racconta. Confessa alla conduttrice, Francesca Fialdini: 'Non ho mai avuto una raccomandazione ma grandi professionisti che mi hanno scelta. Avere dei grandi maestri è importantissimo. Io ho avuto Eduardo, non potevo iniziare meglio la mia carriera. De Filippo mi ha regalato preparazione, disciplina, amore per questo mestiere. Cosa potevo chiedere di più? Solo grazie a lui ricevetti due applausi con tre battute". (ANSA).