ANSA/ Transatlantic, i giovani eroi nella Marsiglia anni '40

(di Nicoletta Tamberlich) (ANSA) - ROMA, 02 APR - Valori, amicizia, coraggio, amore e guerra si mescolano in una serie ambientata a Marsiglia negli anni '40: TRANSATLANTIC in sette episodi, creata da Anna Winger (già co-ideatrice di Unorthodox) con Daniel Hendler, per Netflix. Disponibile dal 7 aprile racconta la storia vera di un gruppo di giovani eroi che aiutarono, negli anni '40, tantissimi profughi a fuggire dalla Francia nazista e salvarsi. Ispirata alla vicenda di Varian Fry, dell'ereditiera Mary Jayne Gold e dell'Emergency Rescue Committee, e dal romanzo della scrittrice Julie Orringer, The Flight Portfolio. Un gruppo internazionale di giovani rischia la vita per aiutare oltre duemila profughi a riparare in America dalla Francia occupata dai nazisti, inclusi molti artisti ricercati dal regime. Insieme si rifugiano in una villa ai margini della città di Marsiglia, dove la minaccia delle bombe e dei soldati incombe sulle loro teste.

Transatlantic lascia spazio anche a rapporti inaspettati e ad amori intensi. A tal proposito, la serie non manca di umorismo, come raccontato dall'autrice in un'intervista a Deadline, e strizza l'occhio a Casablanca, dove troviamo anche sfumature da commedia. Secondo la trama ufficiale, verte su un gruppo internazionale di giovani eroi mentre rischia la vita per aiutare i rifugiati a fuggire dalla Francia occupata, tra cui molti figurano nella lista dei più ricercati dai nazisti. La serie è una "storia di persone comuni che fanno cose straordinarie che hanno avuto un enorme impatto sul futuro degli Stati Uniti", ha detto Winger, sottolineando che un certo numero di persone coinvolte nel Comitato di soccorso di emergenza erano essi stessi rifugiati.

I protagonisti sono il veterano di Gotham Cory Michael Smith, l'attrice di Community e Love Gillian Jacobs e la star di Billions e The Strain Corey Stoll. Nel drama recitano anche Grégory Montel (Call my agent!), Lucas Englander (Il ponte delle spie), Ralph Amoussou (Missions), Deleila Piasko e Amit Rahhav (Unorthodox). Smith interpreterà un personaggio ispirato a Fry, un giornalista americano formatosi ad Harvard che, prevedendo gli orribili eventi dell'Olocausto e sconvolto dalla mancanza di azione da parte degli Stati Uniti, si offre volontario per un lavoro che nessuno vuole svolgere: trovare e salvare gli artisti e intellettuali catturati in Europa. Jacobs impersonerà un personaggio ispirato alla Gold, un'ereditiera americana che si lancia nell'operazione di salvataggio dei profughi di Fry, entusiasta di usare le sue considerevoli risorse ed energie per una giusta causa. Stoll sarà invece Patterson, il console statunitense a Marsiglia. Per scrivere la trama di questi inediti episodi disponibili su Netflix, si sono basati sugli straordinari interventi del giornalista Varian Fry e dell'ereditiera Mary Jayne Gold. Con l'Emergency Rescue Committee sono stati dei veri e propri eroi durante la Seconda Guerra Mondiale. E del romanzo The Flight Portfolio di Julie Orringer, che ha aiutato Winger e Hendler a scrivere questa appassionante serie TV, tra momenti pericolosi, gesta eroiche e relazioni amorose.

Varian Fry all'epoca si è offerto volontario per salvare tutti gli artisti e gli intellettuali che erano stati catturati in Europa. Al suo fianco c'era l'ereditiera americana Mary Jayne Gold, che ha utilizzato le sue risorse economiche per questo eroico salvataggio. Varian Fry, nato il 15 ottobre 1907 a New York, è morto a Redding a soli 60 anni il 13 settembre 1967. Ed ecco che nel 1940 Varian Fry ha aderito all'Emergency Rescue Committee e si è trasferito a Marsiglia con il solo obiettivo di aiutare gli ebrei e gli antifascisti. Insieme a Mary Jayne Gold e all'organizzazione umanitaria, Fry ha salvato più di 2mila persone dalla deportazione nazista, facendoli fuggire verso gli Stati Uniti, attraverso la Spagna e il Portogallo. Nel 1941 è stato lui a facilitare l'espatrio di Marc Chagall, ma è stato espulso dalla Francia con l'accusa di collaborazione con i criminali antinazisti. La storia di Varian Fry è diventata nota solo dopo la sua morte. Il giornalista è stato insignito della legion d'onore francese e nel 1995 è divenuto il primo cittadino degli Stati Uniti a essere inserito nella lista dei Giusti tra le nazioni. (ANSA).