Torna il docu-reality "Ti spedisco in convento"

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Torna in prima visione assoluta dal 9 aprile su Real Time in prima serata, la nuova edizione di "Ti spedisco in convento", adattamento del format internazionale Bad Habits, Holy Orders prodotto in Italia da Fremantle.

Il format, un vero e proprio esperimento sociale in forma di docu-reality, mette nuovamente alla prova la resistenza di un gruppo di ragazze ribelli chiamate a vivere, a loro insaputa, un periodo di tempo in un convento di suore. Le ragazze, ignare della reale destinazione, sono convinte di partecipare a un altro tipo di reality, più simile ai loro standard di vita: si ritroveranno, invece, di fronte alle porte di un vero convento.

Dopo Sorrento e Trani, la terza stagione di "Ti spedisco in convento" si trasferisce a Roma, nel Convento delle suore di San Giovanni Battista, sull'Aurelia Antica, a un paio di chilometri da San Pietro. Qui vivono le suore che accoglieranno le cinque ragazze protagoniste di questa nuova avventura. Tutte giovanissime, tra i 19 e 20 anni, le ragazze che vedremo affrontare questo percorso umano e spirituale, sono delle vere patite dei social network, con le idee ancora confuse sul loro futuro Attraverso regole ferree, sveglie all'alba, messe e disciplina, le ragazze riusciranno a fare chiarezza sul loro futuro? "Ti spedisco in convento" è un docu-reality in 4 puntate prodotto da Fremantle per Warner Bros Discovery. Sarà disponibile su Real Time dal 9 aprile e in streaming su discovery+ dal 2 aprile. (ANSA).