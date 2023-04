Weisz, fare 2 gemelle in Inseparabili? Sfida gioiosa

In un momento nel quale sempre più spesso tornano tema di dibattito i diritti delle donne, le discriminazioni e limitazioni che ancora subiscono, le scelte e le necessità legate alla maternità, la violenza ostetrica, arriva Inseparabili (Dead Ringers), la miniserie in sei episodi al debutto il 21 aprile su Prime Video, che rilegge in chiave femminile, con protagonista Rachel Weisz nel ruolo di due brillanti ma complesse gemelle ginecologhe, l'omonimo lungometraggio del 1988 di David Cronenberg.

"Questa è stata la più grande sfida della mia carriera - spiega, nell'incontro internazionale online per il lancio del trailer, Rachel Weisz, da sempre grande fan del film - ma anche la più gioiosa, eccitante e rischiosa". Nel film del 1988 un carismatico Jeremy Irons si calava nei panni dei due gemelli ginecologi che vivevano in simbiosi ogni momento della propria vita e carriera, fino a un punto di non ritorno. La serie reinterpreta quel percorso attraverso "una intricata rilettura in thriller e commedia dark su due gemelle che sono pericolosamente codipendenti" spiega la showrunner della serie Alice Birch, drammaturga britannica già sceneggiatrice di film come Lady Macbeth e nella squadra di autori di Succession. "Rachel e io sentivamo che avere due donne al centro della storia avrebbe creato dinamiche molto interessanti, ma al tempo stesso volevamo che ci fosse lo stesso tono selvaggio e scatenato del film". Mantenendo anche al femminile lo stesso nome dei protagonisti nel lungometraggio di Cronenberg, Rachel Weisz (anche coproduttrice esecutiva) è nel doppio ruolo delle due sorelle gemelle Mantle: Elliot, amante della vita con pochi limiti, nella ricerca scientifica come nel privato (droghe comprese) e la più controllata e idealista Beverly. "Non hanno mai passato una notte separate - spiega Rachel Weisz - sono entrambe molto brillanti, al top nel loro campo". Insieme condividono tutto, dalle avventure sessuali, con le 'conquiste' avviate da Elliot e poi passate a Beverly, al sogno di creare insieme un centro per la cura e la ricerca dedicato alle donne e alla maternità. Un obiettivo che si complica quando le due gemelle incontrano la gelida milionaria Rebecca (Jennifer Ehle) e Beverly inizia una storia d'amore con un'attrice famosa, Genevieve (Britne Oldford).

Nella sfida del doppio ruolo della serie (co-prodotta da Amazon Studios e Annapurna Television) "sono molto fortunata, perché la scrittura di Alice era così psicologicamente sfaccettata che i due personaggi sono totalmente differenti sulla pagina - sottolinea l'interprete de La Favorita -. Avevo le sue parole da incarnare. Beverly è altruista, attenta, gentile, vuole cambiare il mondo in cui vive e il modo in cui le donne vivono il parto. Elliot segue il sogno della sorella, anche lei vuole cambiare il mondo, ma attraverso la ricerca scientifica ed è pronta anche ad andare oltre i limiti etici". Qual è stata più interessante da interpretare? "Entrambe. Elliot ha un grande appetito per tutto, dal piacere al cibo, una cosa che mi è piaciuta molto; è stato molto divertente incarnare il suo humour impudente. Beverly è una donna piena di empatia, che sente molto profondamente tutto ciò che accade intorno a lei e tutte le ingiustizie e il dolore di cui è testimone. Sono tutte e due molto complesse". La squadra di scrittura della serie è interamente composta da donne: "Ci sono autrici straordinarie e ognuna ha portato nel racconto anche la propria esperienza, oltre a basarci un'approfondita ricerca scientifica e medica" sottolinea Alice Birch, per la quale è stata "una gioia totale poter lavorare con Rachel, di cui sono un'enorme fan. E' nata subito tra noi una profonda sintonia, ci siamo sorprese e messe alla prova a vicenda. Poter scrivere due personaggi per lei è stato un enorme regalo". Con le "nostre idee - conferma Rachel Weisz - ci siamo impollinate a vicenda".