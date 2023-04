Morto Paul O'Grady, star della tv britannica e icona causa gay

(ANSA) - LONDRA, 29 MAR - Lutto nel mondo dell'intrattenimento e dello show business britannico per la morte di Paul O'Grady, celebrità della tv e della radio nel Regno Unito nonché campione della causa dei diritti degli omosessuali e di campagne per la raccolta di fondi in un tutta una serie di progetti di beneficenza: dalla lotta all'aids, alla tutela degli animali.

O'Grady si è spento a 67 anni "inaspettatamente e pacificamente", secondo un messaggio diffuso dall'uomo che aveva sposato dopo l'approvazione nel 2013 sull'isola della legge sul matrimonio paritario e dopo essersi battuto sotto i riflettori già negli anni precedenti per l'introduzione delle unioni civili fra gay e lesbiche varata nel 2005.

Fra i numerosi messaggi di cordoglio di vip e gente comune spicca quello diffuso dalla regina consorte Camilla, in visita da oggi in Germania con re Carlo III, la quale si è detta "profondamente rattristata" di aver perso un amico. Camilla - che era stata partner del presentatore nel dicembre scorso in una delle sue ultime trasmissioni televisive, uno show dedicato al mondo dei cani, amatissimi da entrambi, e andato in onda su Itv - ne ha ricordato "il cuore generoso e il senso dell'umorismo contagioso", capaci di "dar conforto alla vita di tante persone" e spettatori. Mentre Elton John ne ha rievocato la figura come quella di un "intrattenitore brillante" e di "un grande sostenitore dei diritti della comunità Lgbtq+". (ANSA).