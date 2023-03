The White Lotus vola in Thailandia secondo Variety

(ANSA) - NEW YORK, 28 MAR - Dalle Hawaii a Taormina alla Thailandia: continua il giro del mondo di The White Lotus. La terza stagione della serie pluripremiata di Mike White, secondo quanto ha appreso Variety da molteplici fonti della produzione, sara' girata in uno dei quattro hotel di lusso che la catena Four Seasons possiede nel paese del Sud-Est asiatico. Le nuove location non sono state ancora confermate ufficialmente ma White aveva detto in passato che le nuove puntate, imperniate sui temi della morte, della religione e della spiritualita' orientale, si sarebbero svolte in Asia. "La prima stagione era stata sui soldi, la seconda sul sesso", aveva detto lo showrunner in un clip diffusa al termine degli episodi 'siciliani': "Penso che la terza sara' una satira della morte e della religiosita' orientale". La produzione deve ancora cominciare, ma, secondo Variety, White sarebbe in queste settimane in Thailandia alla ricerca di luoghi dove girare. The White Lotus ha vinto 10 Emmy per la prima stagione tra cui uno per Jennifer Coolidge che ha poi ripreso la parte dell'ereditiera Tanya McQuoid nella seconda stagione. La Coolidge ha anche vinto un Golden Globe per la sua performance nelle puntate girate a Taormina con le italiane Sabrina Impacciatore, Simona Tabasco e Beatrice Granno'. (ANSA).