Rosanna Banfi, mamma non è arrivata al punto di non riconoscerci

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Momenti di commozione a Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele su Rai1. Rosanna Banfi, in una lunga intervista, ha raccontato la recente perdita di mamma Lucia: "Mia madre mi ha accompagnata sempre, era una donna piccolina, molto dolce ma molto, molto tenace. Io non mi sono accorta che non c'è sinceramente… È una cosa che capita a tutti, lo so, fa parte del cerchio della vita. Ma soprattutto succede, quando una persona è malata per un periodo come la mamma, che negli ultimi anni si è 'persa'. Però nella sfortuna abbiamo avuto il grande regalo che non è arrivata al punto di non riconoscerci. Quando stava cominciando questa fase della malattia, non riconosceva casa sua. Poi è subentrato un tumore e in 15 giorni è finito tutto. Deve essere un'esperienza tremenda quella di non essere riconosciuti da un proprio caro, era la mia paura più grande, deve essere una cosa terribile. Sapevo che l'avrei persa, era malata, ma il fatto di andare un giorno a casa e sentirmi dire 'Tu chi sei?'… Deve essere una cosa brutta", ha detto.

L'attrice ha quindi raccontato la sua esperienza con la malattia: "Quando mio papà ha parlato per la prima volta in tv del mio cancro al seno avevo 45 anni. Pensa che bello: da quel giorno quanti anni ho guadagnato! Tra pochi giorni compio 60 anni, ho guadagnato un sacco di tempo. Inizialmente è stata una battaglia dura, ma la medicina sta andando molto avanti. Quando ho avuto la diagnosi ero con mio marito, la prima telefonata è stata per mamma e papà, dicendo tutto. La malattia vera e propria è durata circa un anno e mezzo, poi ti porti dietro tante cose, dolori, capelli persi. Quando ho partecipato per la prima volta, 14 anni fa, a Race for the cure mi sono accorta di non essere sola, che il cancro non era una cosa solo mia, c'erano centinaia di donne come me. A questo proposito voglio mandare un bacio a Carolyn Smith che è una donna eccezionale, straordinaria, ha sempre questo sorriso", ha detto. E proprio la Smith ha voluto inviarle un videomessaggio: "Siamo sorelle di viaggio, e ora anche di ballo. Ti voglio bene, stiamo aiutando tante altre donne", ha detto la presidente della giuria di Ballando con le stelle rivolgendosi a Rosanna. (ANSA).