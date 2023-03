Gabriella Pession, ora sono libera e decido io

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - ''Ho avuto un rapporto altalenante rispetto ai social, c'è stato un momento in cui sono stata travolta dall'ansia da social ma ora mi sento più libera.

Preferisco mettere le mie energie nel lavoro artistico, nel mio ambito. Questa iper esposizione del privato mi fa paura, mi mette a disagio''. Parola di Gabriella Pession, tornata a vivere in Italia con marito e figlio dopo cinque anni a Los Angeles. Si racconta all'ANSA in un lungo colloquio in cui rivela che sta scrivendo una serie su una madre single (in onda sulla Rai), ne progetta un'altra sul pattinaggio, ha appena finito di girare due commedie al cinema (La seconda chance e Una commedia pericolosa), sarà la patrizia romana Antonia nella serie kolossal dedicata ai gladiatori, Those about to die mentre tra gennaio e febbraio arriva a teatro con un dramma da lei prodotto e interpretato The beauty queen of Leenane, opera del regista premio Oscar Martin McDonagh. Però a volte anche i social funzionano: ''quando misero 'Oltre la soglia', la serie che ho amato di più al mondo, in seconda serata, ho avuto la libertà di dire la mia e di protestare attraverso i social. Ma è qualcosa di altamente contagioso e dà dipendenza, io rifuggo quello che mi fa terrore. Nessuno vede il lavoro che faccio due anni ma io preferisco dedicarmi alla mia serie''.

Quanto ad Antonia di Those about to die: ''E' un progetto meraviglioso con Anthony Hopkins, la prima serie con la regia di Roland Emmerich. Antonia è una politica spietata, una schiacciante manipolatrice, una intelligenza femminile superiore. Mi ispiro leggendo le biografie, da Agrippina a Poppea. Erano donne forti, addirittura shoccanti, perchè molto moderne e libere dal punto di vista sessuale. Avevano una cura della persona esagerata, con parrucche e vestiti colorati. Mi interessa molto questa coesistenza tra spietatezza e femminilità senza regole etiche nella ricerca del piacere''.