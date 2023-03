Eva Longoria prepara versione Usa in spagnolo di Call my agent!

La parigina Mediawan, Elefantec Global e UnbeliEVAble Entertainment di Eva Longoria stanno collaborando per co-produrre una versione americana in lingua spagnola della serie di successo Call My Agent!. Oltre a produrre lo spettacolo come ceo fondatore di UnbeliEVAble Entertainment, Longoria dirigerà anche i primi due episodi.

Longoria ha già più di una dozzina di crediti come regista di serie TV e ha recentemente fatto il suo debutto alla regia con Flamin' Hot , presentato in anteprima mondiale al SXSW. "Come tante persone in tutto il mondo, sono stato un grande fan della serie originale sin dalla sua prima stagione", ha detto Longoria a Deadline.

La versione originale di Call My Agent!, che racconta il mondo intorno ad una agenzia di talenti dello spettacolo a Parigi, è andata in onda per la prima volta su France Télévisions per quattro stagioni con un pubblico record, prima di essere acquisita da Netflix e raggiungere la fama internazionale.

La serie è già stata adattata per una serie di altri territori tra cui la Turchia, il Regno Unito e, più recentemente, l'Italia, dalla sussidiaria di Mediawan Palomar. Trasmessa da Sky, con guest star come Paolo Sorrentino, Paola Cortellesi, Stefano Accorsi, Matilda De Angelis e Paolo Guzzanti. (ANSA).