Ampia (e gratis) l'offerta di cinema e serie con tivùsat

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - Netflix, Disney+, Infinity+, Amazon Prime Video, Sky (e Now), TimVision, Apple Tv, Chili, YouTube Premium… Per vedere il meglio (e on demand) dell'offerta di film e serie tv in Italia c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Una scelta, naturalmente, a pagamento. Ma per le famiglie che hanno la pazienza di aspettare un po' di più per vedere le ultime novità sul piccolo schermo, e che desiderano un'offerta ampia, che si veda ovunque e in alta (e altissima) definizione c'è anche una soluzione gratuita e si chiama tivùsat. È una piattaforma satellitare. Per riceverla basta installare una parabola (circa un terzo degli italiani ce l'ha già), acquistare un dispositivo certificato (decoder o Cam) e attivare la smartcard che si trova gratuitamente all'interno della scatola del dispositivo stesso. Una scelta che in Italia hanno già fatto quasi tre milioni di famiglie. Il bouquet annovera in totale 136 canali, di cui sette in 4K, ben 73 in alta definizione (da non confondere con l'alta qualità di molti canali del digitale terrestre) e 23 dedicati dalla Rai all'informazione regionale. Un bouquet fatto di intrattenimento, sport, notizie, programmi per bimbi e ragazzi e - come detto - un'ampia offerta di film e serie tv. In particolare a questo genere sono dedicati Rai4, RaiMovie, RaiPremium, Iris, TwentySeven, Cine34, Giallo, TopCrime e WbTv, l'ultimo arrivato della galassia Warner Bros.

Discovery. Abbondano film cult, produzioni originali, serie di tendenza e fiction; i grandi film nazionali e internazionali, dai classici del passato ai successi di oggi e ai grandi broadcaster, fino alle opere inedite di registi emergenti; e infine i classici dell'investigazione e dell'erotismo all'italiana. Ma film e serie, soprattutto in prime time, non mancano di certo anche sugli oltre 50 canali d'intrattenimento tra i quali Rai1, Rai2, Rai3, Rete4, Canale5, Italia1, Mediaset Extra, Cielo, 20 e DMax. (ANSA).