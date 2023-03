Un Passo dal Cielo 7, Buscemi 'la natura e la famiglia centrali'

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Grande protagonista la natura, Un passo dal cielo torna con la settima stagione in prima serata su Rai 1 da giovedì 30 marzo. Nella splendida cornice delle Dolomiti, con uno sguardo sulle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, patrimonio dell'Umanità, lo sguardo che si posa sulle montagne è quello di Manuela Nappi Giusy Buscemi.

Questa stagione si gioca sull'incontro tra femminile e maschile, nelle sue infinite sfumature. Nel rapporto tra Manuela (Giusy Buscemi), promossa ispettrice, e Vincenzo (Enrico Ianniello, che debutta alla regia affiancato da Lazlo Barbo), il commissario, scopriremo due fratelli poliziotti che conducono le indagini in maniera opposta. Tra le new entry Nathan (Marco Rossetti), un uomo misterioso che vive da solo nella foresta.

Nessuno lo vede mai, se non raramente quando scende in paese per vendere la selvaggina e le pelli. A San Vito lo chiamano l'uomo degli orsi perché ha trascorso i primi anni della sua vita da solo nella foresta.

L'ambiente e la famiglia rimangono tematiche centrali della serie. Ritroveremo Vincenzo e la compagna Carolina (Serena Iansiti) appena trasferiti con i rispettivi figli nella loro nuova casa, alle prese con un nuovo vicino, l'inossidabile Huber (Gianmarco Pozzoli), e con dinamiche famigliari inedite. È sufficiente vivere tutti sotto lo stesso tetto per potersi definire una famiglia? I nostri protagonisti proveranno a capirlo insieme. C'è anche Gregorio Masiero (Leonardo Pazzagli) è uno scultore famoso nella zona che lavora usando tronchi di alberi caduti.

Intanto, sullo sfondo, la natura incantata della valle sembra minacciata dell'espansione di un potente allevatore locale, Luciano Paron (Giorgio Marchesi), un cowboy atipico. Non ultimo, il ritorno di Eva (Rocio Munoz Morales), la mamma di Mela ed ex grande amore del commissario che aveva lasciato la figlia in fasce.

Una produzione Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction. (ANSA).