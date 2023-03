Transatlantic, su Netflix serie ispirata a storia vera

Transatlantic, è la nuova serie in sette episodi, creata da Anna Winger (già co-ideatrice di Unorthodox) stavolta insieme a Daniel Hendler, per Netflix disponibile sul colosso streaming dal 7 aprile che racconta la storia vera di un gruppo di giovani eroi che aiutarono, negli anni '40, tantissimi profughi a fuggire dalla Francia nazista e salvarsi. Ispirandosi alla storia vera di Varian Fry, Mary Jayne Gold e dell'Emergency Rescue Committee, e dal romanzo della scrittrice Julie Orringer, The Flight Portfolio. Racconta una vicenda corale ambientata a Marsiglia tra il 1940 e il 1941: la Francia è stata invasa dai nazisti, e un gruppo di giovani ribelli unisce le forze per dare riparo agli artisti e ad altri profughi ricercati dai tedeschi. L'obiettivo è farli scappare perché possano rifugiarsi negli Stati Uniti. A tal proposito, Transatlantic non manca di umorismo, e strizza l'occhio a Casablanca, dove troviamo anche sfumature da commedia. Secondo la trama ufficiale, verterà su un gruppo internazionale di giovani eroi mentre rischia la vita per aiutare i rifugiati a fuggire dalla Francia occupata, tra cui molti nella lista dei più ricercati dai nazisti. Mentre il gruppo continua a rischiare la vita, la minaccia di pericolo mortale lascia il posto a collaborazioni inaspettate e intense storie d'amore. Lo show mostrerà come protagonisti Cory Michael Smith (Gotham), Gillian Jacobs (Community) e Corey Stoll (The Strain). Smith interpreterà Oscar, giornalista americano formatosi ad Harvard, che si offre volontario per trovare e salvare gli artisti sparsi in Europa. Jacobs sarà Madeline, ereditaria americana che si lancia nell'operazione di salvataggio dei profughi di Oscar.

Mentre Stoll interpreterà William, il console americano di Marsiglia che vede i rifugiati come una minaccia ai valori americani. (ANSA).