Fiorello, Pino Insegno a Sanremo? Amadeus con noi a Teleminkia

Fiorello durante la puntata mattutina di a Viva Rai2! non perde l'occasione di commentare con la sua usuale pungente ironia le indiscrezioni riportate dalla stampa sui cambiamenti che potrebbero avvenire prossimamente alla Rai.

Prima si accenna al possibile addio di Carlo Fuortes che, secondo alcune voci raccolte dalla 'Stampa', andrebbe verso la guida della Scala. "Perlomeno avremo i biglietti gratis per andare alla Scala - scherza Fiorello tra le risate degli altri - perché tanto ormai siamo amici. La prima opera che credo faranno è i Soliti ignoti di Mozart". E poi non può mancare il commento su possibile arrivo di Pino Insegno alla conduzione del festival di Sanremo. "Tranquilli, tanto Amadeus - dice Fiorello - ce lo teniamo noi a Teleminkia, che ci farebbe comodo". Lo showman comincia una lunga tirata in cui immagina il discorso di apertura di Insegno, "sulla breccia da anni e grandissimo doppiatore", al festival: "Questo Festival - dice Fiorello impostando la voce e imitando il doppiaggio di Insegno ne Il Signore degli Anelli - non appartiene ad un uomo solo, ma a tutti. Stanotte queste colline brulicheranno di orchi, elfi, cantanti, musicisti, coristi e televoto. Scenderemo le scalinate dell'Ariston, conquisteremo l'Ariston, manderemo gli Argonauti alla giuria demoscopica. Benvenuti alla 74/a edizione del Festival della Terra dei Fiori. E al mio segnale scatenate l'orchestra! E soprattutto, Amadeus pigliatela in saccoccia!' Pino ti aspettiamo".

Fiorello continua a scherzare: "Pensate ad Amadeus che ora dirà 'Ho un amico di m....'. Ma Ama, lascia stare il quinto Festival! Riposati! Lascialo fare ai ragazzi che noi abbiamo Teleminkia!". (ANSA).