La regina Carlotta, da 4 maggio il prequel Bridgerton su Netflix

Dedicato all'ascesa al potere della regina Carlotta, questo prequel dell'universo Bridgerton racconta come il matrimonio della giovane regina con il re Giorgio abbia rappresentato non solo una grande storia d'amore, ma anche un cambiamento sociale, portando alla nascita dell'alta società inglese in cui vivono i personaggi di Bridgerton. Il trailer delinea l'intenso triangolo amoroso che popolerà questi sei episodi, che vedranno Carlotta divisa tra l'obbligo di sposarsi all'interno della famiglia reale e l'uomo che pensa possa essere il suo vero amore. Nel tipico stile di Bridgerton, tuttavia, la sua storia d'amore non sarà l'unica a sbocciare nel corso della stagione, dal momento che vedremo momenti emozionanti anche tra due gentiluomini della corte reale.

Nel cast Golda Rosheuvel (regina Carlotta), Adjoa Andoh (Lady Danbury) e Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton) riprendono i loro ruoli di Bridgerton in questa miniserie. India Amarteifio (Line of Duty) interpreta la regina Carlotta da giovane, Michelle Fairley (Gangs of London) la principessa Augusta, Corey Mylchreest (The Sandman) il giovane re Giorgio, e Arsema Thomas la giovane Agatha Danbury.

Nel cast anche Sam Clemmett (Harry Potter e la maledizione dell'erede - West End and Broadway, The War Below) nei panni del giovane Brimsley, Freddie Dennis (The Nevers) in quelli di Reynolds e Richard Cunningham (The Witcher) in quelli di Lord Bute. Infine, Tunji Kasim (Nancy Drew) interpreta Adolphus, Rob Maloney (Casualty) il medico reale, Cyril Nri (Cucumber) Lord Danbury, e Hugh Sachs (Bridgerton 1 e 2) Brimsley (da anziano).

