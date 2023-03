Aaron Sorkin ha avuto ictus, ha temuto per la sua carriera

Aaron Sorkin è stato colpito da un ictus lo scorso novembre. Lo ha detto lo stesso sceneggiatore statunitense al New York Times.

Sorkin ha svelato che circa due mesi prima delle prove per il nuovo adattamento teatrale di 'Camelot', la pressione del sangue è salita così tanto al punto da fargli rischiare la vita.

Ha sottolineato anche che per un mese riusciva a malapena a farfugliare parole, non era in grado neanche di scrivere il suo nome e aveva difficoltà con il computer.

Ora è sensibilmente migliorato tuttavia ha ancora qualche problema a distinguere i sapori.

Inizialmente Sorkin aveva intenzione di mantenere il riserbo sul suo ictus ma ha deciso di renderlo pubblico per lanciare un appello a tutti i fumatori, quello di smettere di fumare.

"Se solo una persona smette - ha sottolineato - allora sono stato d'aiuto". Ha sottolineato inoltre che per tanto tempo ha fumato due pacchetti al giorno. (ANSA).