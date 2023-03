Grey's Anatomy 19, Ellen Pompeo esce di scena in ultimi episodi

Il medical drama più longevo e amato della televisione, Grey's Anatomy, creato da Shonda Rhimes torna, con quasi tutti i suoi protagonisti, mercoledì 22 marzo su Disney+ con l'ultima tranche di episodi della 19/a stagione.

Ad andare in onda, infatti, dal 2 novembre 2022 erano stati solo i primi sei episodi. Ora si parte dal settimo, il penultimo con l'attrice Ellen Pompeo che veste i panni della dottoressa Meredith Grey, per arrivare al dodicesimo, il finale di stagione dove la Grey riapparirà per l'ultima volta.

Non ci sono ancora notizie certe sul fatto che Grey's Anatomy potrebbe avere una 20/a stagione. Secondo le indiscrezioni della stampa oltreoceano, in caso di rinnovo Ellen Pompeo tornerebbe come voce narrante o guest star in alcuni episodi; resta comunque la produttrice esecutiva. I fan sicuramente non vedono l'ora di poter vedere l'episodio 7. Questa puntata infatti, intitolata I'll follow the sun, mostrerà l'addio di Pompeo, volto storico della serie. (ANSA).