L'inizio della relazione tra William e Kate in The Crown 6

L'inizio della relazione amorosa tra il principe William e Kate Middleton sarà nella sesta e ultima stagione di The Crown. Lo si legge sul sito della Cnn.

Le riprese della serie tivù in onda su Netflix sono già iniziate e la trama prevede anche l'incontro tra i due nel 2001 all'università di St Andrews in Scozia. Dopo la morte della madre Diana, William finì i suoi studi a Eton, poi approdò a St Andrews dove si ritrovò nello stesso dormitorio di Kate. I due iniziarono a frequentarsi come coppia nel 2003. Ad interpretarli ci saranno Ed McVey e Meg Bellamy.

La quinta stagione di The Crown è terminata con la fine del matrimonio tra il principe Carlo e Diana, la sesta stagione dovrebbe andare in onda entro la fine dell'anno.

Secondo la BBC, The Crown è al sedicesimo posto fra le 100 serie migliori del 21/o secolo. (ANSA).