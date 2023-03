Nascono i Ciak d'oro per le serie tv

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Nascono i Ciak d'oro per la Serie tv, con cinque grandi categorie in cui votare: Migliore serie italiana dell'anno, Migliore attore e attrice italiani dell'anno, Migliore serie internazionale e Migliore protagonista internazionale, in questo caso senza distinzione di genere. Uno strumento per dare voce agli appassionati chiamandoli a eleggere direttamente i campioni di un anno di storie, da affiancare all'unica altra grande istantanea esistente in questo settore, i Nastri d'Argento Grandi Serie, attribuiti dal Sindacato giornalisti cinematografici.

Si vota sulla piattaforma per il voto digitale di ciakmagazine.it - che rende semplice la votazione e consente di attivare firewall per evitare il voto plurimo - dal 15 al 26 marzo, in tre fasi, dal primo turno alla finale. Sono state prese in considerazione le serie uscite tra l'1 gennaio 2022 e il 15 febbraio 2023.

La serialità d'autore è ormai uno dei grandi protagonisti dell'audiovisivo e coinvolge i migliori registi, autori, protagonisti e produttori del cinema. Persino Steven Spielberg si appresta a dirigere una serie televisiva, da un soggetto scritto 65 anni fa da Stanley Kubrick.

Partner di Ciak in questa operazione, che potrebbe superare i voti degli ultimi Ciak d'oro del cinema italiano (233 mila) saranno ancora una volta Sky Tg24 e Mastercard. Il canale all news di Sky darà spazio a notizie e aggiornamenti sui Ciak d'oro Serie tv nella sua programmazione e sul sito skytg24.it, oltre ad ospitare lo speciale tv di prima serata sulla premiazione. E Mastercard affiancherà il premio inserendolo, con una serie di azioni mirate, nell'ambito delle sue iniziative per la promozione del talento italiano.

Il panorama dei premi che verranno attribuiti è completato da riconoscimenti a cura della redazione di Ciak, tra cui il Superciak d'oro alla serie italiana dell'anno, e da due categorie autonome dedicate ai gusti del pubblico più giovane. A curare la selezione delle nomination e la 'call to action' al voto sarà un'altra realtà dell'universo Ciak, quella che fa riferimento al sitociakgeneration.it, curata da Daniele Giannazzo. (ANSA).