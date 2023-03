Netflix gira a Miramare e dona fondi per spazio didattico

(ANSA) - TRIESTE, 14 MAR - Si chiama MiraLAB, è uno spazio didattico multifunzionale allestito nelle nuove serre e dedicato a bambini e ragazzi, nel parco di Miramare, praticamente davanti al Castello. Ha una particolarità: è stato realizzato grazie al sostegno del Ministero della Cultura e in particolare al contributo del film Netflix "Lift", girato proprio nel parco, grazie alla collaborazione con la Film Commission. Un dono della produzione dopo le riprese del film.

MiraLAB è stato inaugurato oggi e il primo laboratorio è stato già utilizzato, dagli alunni della classe quinta della scuola primaria Rossetti di Trieste, ospitati nella grande aula multimediale che affaccia sul giardino interno delle serre.

"Sono orgogliosa di questa novità - ha sottolineato Andreina Contessa, direttrice del Museo storico e il Parco del Castello di Miramare - si tratta di un'area inclusiva, ideale per esigenze della didattica museale, dove poter organizzare laboratori, attività educative, incontri e conferenze. Un luogo importante".

Tra i prossimi appuntamenti in programma ci sono la riapertura del Castelletto il 28 aprile e delle storiche cucine il 26 maggio. (ANSA).