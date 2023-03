Chiambretti, in tv con 100 bambini, veri e senza trucchi

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Piero Chiambretti a 66 anni torna in tv e punta tutto sui bambini: "Fateci caso i bambini sono tutti belli sempre, questo nasce dalla loro purezza, spontaneità, totale assenza di sovrastrutture, intelligenza non contaminata e luce naturale che arriva dai loro sorrisi, dai loro occhi. Ci insegnano qualcosa sempre, anche quando sono muti, basta uno sguardo un movimento, se fanno domande spiazzano, sono autentici". Mercoledì 15 marzo arriva in prima serata su Canale 5 "La Tv dei 100 e Uno". Chiambretti capitanerà una platea di 100 piccoli protagonisti (tutti tra i 6 e gli 11 anni), che per la prima volta si troveranno insieme in uno studio televisivo, dando vita a tre puntate di uno spettacolo in cui i grandi torneranno bambini e i bambini saranno meglio dei grandi.

Chiambretti gestirà con la consueta ironia, l'irrefrenabile e imprevedibile platea. I bambini metteranno simpaticamente alla prova alcuni special guest che si alterneranno nel corso delle 3 puntate Ospiti della prima puntata, Paolo Bonolis, Michelle Hunziker e un superospite a sorpresa. "Oggi di programmi con bambini ce ne sono, nella storia della televisione italiana credo non ci sia mai stato un programma con cento bambini contemporaneamente che parlano, pongono domande sono i protagonisti veri nello stesso studio, è un piccolo record".

Dovranno rispondere senza filtri a tutte le curiosità dei bimbi che porranno domande inconsuete e inaspettate. "Il progetto - aggiunge Chiambretti - è una mia idea da tanti anni, da quando è nata mia figlia. E per questo che ci sarà Margherita nel gruppo dei bambini, ma non verrà indicata da nessuno come la figlia del conduttore". Chiambretti spiega che lo show sarà una trasmissione alla portata di tutta la famiglia, priva di parolacce, volgarità, risse, con esibizioni e lo spettacolo più vero e genuino. Al centro delle tre puntate le esibizioni di 100 giovanissimi. "Non ci saranno giudici e voti perché questa non è una gara ma una trasmissione, con esibizioni, spettacolo. E ci saranno tanti ospiti, ma in funzione della curiosità". (ANSA).