Lazza, telefonata di scuse alla nonna in diretta a Domenica in

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Ospite per la prima volta di Mara Venier a Domenica in, Lazza di è raccontato tra carriera e vita.

E ha colto l'occasione per le scuse alla nonna, con una telefonata in diretta.

"Mia nonna è arrabbiata nera perché non vado a trovarla. Sta al portone di fianco ai miei, ma non sto passando. Scusa, nonna, purtroppo sto lavorando tanto, ti vengo ha trovare", ha confessato il rapper. Poi la telefonata: "Nonna, stai guardando la tele? Ti volevo chiedere scusa in diretta nazionale perché sono un pessimo nipote". "Lo so", la risposta della nonna tra le risate del pubblico. "Scusami, ti voglio bene, giuro che passo da casa", ha concluso Lazza prima di cantare 'Cenere', il brano con cui si è classificato al secondo posto a Sanremo 2023 e con cui è in testa alle classifiche di vendita. (ANSA).