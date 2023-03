Giancarlo Giannini, la mia passione per il creato e la gravità

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "Non ho mai avuto nel cassetto personaggi o idee, faccio questo mestiere, ma mi interesso anche di altro. Nel cassetto ho certe idee che riguardano l'elettronica, avrei voluto fare il ricercatore, occuparmi dei primi satelliti artificiali, dei primi computer in Italia.

Quando vado a dormire penso sempre a ciò che non c'è, uso la fantasia. Mi piace molto la gravità, per esempio: una forza che non costa nulla. Adesso hanno cominciato a comprendere cos'è e a registrarla". Lo ha raccontato Giancarlo Giannini, reduce dalla stella ricevuta qualche giorno fa a Hollywood sulla Walk of Fame, ospite a Domenica in. "Quando vado a letto - ha confessato l'attore rispondendo alle domande di Mara Venier - penso alle stelle, all'universo, alla gravità. E' la favola che mi racconto. Vedi la luce di una stella, ed è morta da 50 mila anni, ma la sua luce viaggia ancora... Non è fantastico? Il creato è meraviglioso". Agli Oscar ha ricevuto una nomination (per Paqualino Settebellezze) senza vincere la statuetta, ma la stella "rimane per sempre, sta a significare che sei una star per l'eternità.

Ho dedicato questo riconoscimento a Lina Wertmüller. Lei aveva voglia di fare un altro film con me, poi non c'è stato più il tempo: è successo quello che è successo. Io però le devo tutto".

(ANSA).