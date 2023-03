Chiambretti, 'La Tv dei 100 e uno' è un programma coraggioso

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - "E' un programma coraggioso, molto difficile: credo che nella storia della televisione non ci sia mai stato un programma con cento bambini contemporaneamente nello stesso studio, è un piccolo record. Da un punto di vista produttivo la logistica è stata la cosa più complicata: vestire, far mangiare, tamponare cento bambini è stato davvero un impegno. Ringrazio Mediaset per avermi fatto fare questa pazzia". Così Piero Chiambretti, ospite a Verissimo, ha raccontato il suo nuovo show, al via mercoledì 15 marzo in prime time su Canale 5.

"L'ho fatto per mia figlia Margherita, che con i suoi suggerimenti è stata anche la prima autrice della trasmissione", ha spiegato il conduttore rispondendo alle domande di Silvia Toffanin. "I bambini sono imprevedibili e ti sorprendono, nel bene e nel male", "dicono sempre la verità anche quando è sbagliata, quindi è un programma sulla verità".

Chiambretti ha ricordato anche la madre Felicita, morta di Covid: "Ho fatto tanti programmi e mia mamma è sempre stata la mia prima telespettatrice. Da tre anni ho una telespettatrice in meno. Era molto importante per la mia vita. Sono sicuro che questo programma le sarebbe piaciuto". Nella preparazione "ho immaginato la scena e l'ho difesa strenuamente con lo scenografo: abbiamo fatto delle prove, ho insistito perché si spostasse in ogni blocco pubblicitario. Ma un certo punto, durante le prove, ho sentito la voce di mia madre - ha raccontato ancora - che mi diceva di tenere la scenografia sempre nello stesso modo. Ho chiesto scusa a tutti e ho detto: da questo momento la scenografia è solo questa, lasciando di stucco tutta la squadra". (ANSA).