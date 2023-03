Bussone (Uncem), "Servono chiarimenti su ripetitori e bonus"

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Dieci milioni. A stanziarli, nel decreto Aiuti Bis, è stato il governo con l'obiettivo di garantire la ricezione televisiva in alcune zone d'Italia, a partire dalle comunità montane. In particolare, 2,5 milioni sono destinati ad adeguare gli impianti di trasmissione. E 7,5 milioni devono innalzare fino a 50 euro il bonus tv per l'acquisto di apparecchi satellitari. Ma qualcosa sembra non stia funzionando. A sottolinearlo è il presidente Uncem Marco Bussone.

"Ci sono criticità, ho scritto al ministro Urso per elencarle. Ma nessuna polemica. L'obiettivo è avere chiarimenti e pianificare un lavoro da fare insieme. Credo nella collaborazione tra le istituzioni", spiega.

Partiamo dai ripetitori. Le domande di ammissione al contributo da parte dei comuni dovevano essere inviate al Mise entro il 3 marzo 2023. Dov'è il problema? "Innanzitutto non erano ammesse domande di forme aggregative di comuni, quando invece spesso la proprietà degli impianti è condivisa. Poi serviva una pianificazione. Bisognava fornire ai sindaci un'assistenza tecnica parallela affinché sapessero se davvero gli impianti potevano essere adeguati. E infine non si capisce quali territori abbiano realmente diritto a questi fondi e quali no".

Adesso che succede? "Aspettiamo di capire chi ha fatto domanda e per cosa. Ma ho forti dubbi che con questo bando riusciremo a risolvere il problema della tv nelle comunità montane".

E poi ci sono i 7,5 milioni per decoder e cam di tivùsat, la piattaforma satellitare gratuita caldeggiata dal Mise in quanto raggiunge tutto il Paese con un'offerta di qualità, a partire dal bouquet Rai tutto in Hd e con 23 canali dedicati ai tg regionali. "Non ho capito dove siano andati a finire questi fondi. Nelle mie interlocuzioni con il ministero mi è stato detto che confluivano nel 'calderone' dei voucher. Quindi mi sembra di capire che non siano andati solo alle comunità montane. Ma era questa la ratio della norma - conclude Bussone - o sbaglio?". (ANSA).