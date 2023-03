In fase sviluppo serie su Muhammad Ali di Jean Page e Freeman

(ANSA) - NEW YORK, 09 MAR - E' in fase di sviluppo una serie televisiva su Muhammad Ali. Lo scrive Variety. Il progetto, commissionato dalla piattaforma di streaming Peacock, vede impegnati attori come Regé-Jean Page, Morgan Freeman, tuttavia come produttori esecutivi e lo sceneggiatore Kevin Willmott.

Si tratta di una serie in otto parti intitolata 'Excellence: 8 Fights' sceneggiata dal premio Oscar Willmott (BlacKkKlansman e Da 5 Bloods) e basata sulla biografia di Cassius Clay scritta da Jonathan Eig, 'Ali: A Life'.

Secondo una prima descrizione della serie, Excellence: 8 Fights racconterà otto momenti significativi della vita del campione della boxe. Ogni episodio sarà costruito partendo da uno dei suoi combattimenti per poi affrontare i suoi conflitti interiori. (ANSA).