In Cerca della Meraviglia, i film di Alice Rohrwacher su MUBI

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - A partire da Marzo 2023 e nei mesi a seguire, il servizio di streaming MUBI dedicato al cinema d'autore ospiterà In Cerca della Meraviglia: i film di Alice Rohrwacher, la retrospettiva completa dei lungometraggi della regista Alice Rohrwacher, vincitrice del Gran Premio Speciale della Giuria al Festival di Cannes per il suo film Le Meraviglie e candidata al Premio Oscar per il cortometraggio Le Pupille. Ad arricchire questa retrospettiva anche il cortometraggio Omelia Contadina, realizzato in collaborazione con l'artista francese JR e in uscita su MUBI il prossimo 23 marzo. Questi titoli e date: OMELIA CONTADINA - 23 Marzo; FUTURA - 13 Aprile; LE MERAVIGLIE - 21 Aprile; CORPO CELESTE - 12 Maggio e LAZZARO FELICE - 26 Maggio. (ANSA).