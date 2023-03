Goggi, torno con uno show perchè talento non va seppellito

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - "Ho accettato dopo un lungo corteggiamento, perchè il talento va fruttato, non seppellito.

Sono tornata a fare l'unica cosa che so fare... forse due uova al tegamino. Ho iniziato come attrice da bambina, sono passata poi al varietà, poi alle imitazioni, alla conduzione, la musica.

Sono tornata ad una tv vicina a quella che ho lasciato tanti anni fa. Ho anche ricominciato a recitare. Posso andare sottobraccio con la mia età. Io non ho mai impostato nulla sua mia fisicità. Ciò mi ha arricchito tanto. Io non sono diventata un'icona ma spero di essere una brava professionista". A 30 anni di distanza, da venerdì 10 marzo, per 4 appuntamenti, Loretta Goggi torna alla guida di un grande show in prima serata su Rai 1. 'Benedetta Primavera', una produzione Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine, presentata nella sede rai di Viale Mazzini dalla stessa Goggi insieme al direttore Stefano Coletta e dalla produttrice Ilaria Dallatana.

Un nuovo varietà, un viaggio in cui Loretta, racconterà la sua storia e quella della televisione italiana. Al suo fianco Luca e Paolo.

In ogni episodio tanti ospiti: gioco, balletti, musica e divertimento. Tra attori, cantanti e comici, con cui Loretta si confronterà, si metterà in gioco, si esibirà in numeri musicali, dialoghi brillanti e sketch. E, tenendo in serbo, nuove imitazioni (tra cui Guillermo Mariotto e la Regina Elisabetta d'Inghilterra ma ci sono sorprese). Nella prima puntata, Heather Parisi, l'attrice Chiara Francini, l'attore Marco Giallini con un momento dedicato al politically correct, Claudio Amendola per un excursus sugli sceneggiati di un tempo. Non mancherà, ovviamente, la musica, con alcuni 'duetti impossibili': sul palco, Mietta e Anna Tatangelo che magicamente duetteranno rispettivamente con Mia Martini e Whitney Houston. Con Bruno Vespa, invece, si parlerà della censura e delle parole vietate nella storia della televisione.

