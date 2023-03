Venditti chiama Fiorello, auguri a tutte le donne del mondo

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Telefonata a sorpresa di Antonello Venditti, nel giorno del suo 74/o compleanno, a Fiorello durante Viva Rai2!. "Non è vero che dormo a quest'ora, mi hanno chiamato tutti, e poi sapevo che c'eravate voi. Non è un fatto precostituito che non mi vedrai mai lì", ha scherzato Venditti.

"Me rompe le scatole svegliarmi alle 4, non vado né a caccia né a pesca, ma a quest'ora sono già alla mia settima sigaretta".

Poi, più serio: "Più che a me, oggi gli auguri vanno a tutte le donne che ho cantato e che canto ancora, perché se lo meritano molto più di me, per le loro sofferenze, per la loro libertà, per il loro difficile cammino di libertà e uguaglianza. Quindi i miei auguri vanno a tutte le donne del mondo".

E Fiorello ha cantato uno dei successi di Venditti, Alta Marea, dedicando il brano a lui e alle donne. (ANSA).