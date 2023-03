Maria Pia Ammirati, spazio alle donne e al sociale in tv

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - La Fiction Rai cambia passo. Cambia volti, approfondisce personaggi, punta sul contenuto. Gli ascolti volano, si guardi ai casi clamorosi di 'Mina Settembre', 'Imma Tataranni', 'Lolita Lobosco' e, ultimo, 'Mare Fuori'. Da poco più di due anni, alla guida della Fiction di Viale Mazzini c'è Maria Pia Ammirati, manager di lungo corso, tra le donne di cultura di maggior spessore del nostro Paese. "Il nostro è un settore industriale importante per il Paese - dice a Fortune - Produciamo storie, contenuti, cultura e intrattenimento. Siamo servizio pubblico ma stiamo anche nel mercato e dobbiamo essere competitivi e attenti ai cambiamenti. Dobbiamo raccontare tutto questo, dedicando particolare attenzione all'approfondimento delle tematiche sociali e ai personaggi femminili". Sulla cover del nuovo Fortune Italia Entertainment c'è Ammirati, direttrice di Rai Fiction, che si racconta in esclusiva facendo un bilancio dei primi due anni alla guida della divisione Fiction di Viale Mazzini, tra le artefici del clamoroso successo di Mare fuori.

"Oltre 50 milioni di visualizzazioni su Rai Play in quattro mesi. Sono i numeri di un fenomeno alimentato dalle nuove generazioni e dai social network", racconta la dirigente.i Il 1° febbraio, - ricorda Ammirati - ha ottenuto in un solo mese oltre 83,8 milioni di visualizzazioni".

Anche il biopic va molto. "E anche qui - rileva - la nostra attenzione per le donne è altissima. Abbiamo appena finito di girare 'Folle d'amore - Alda Merini' diretto da Roberto Faenza e ora stiamo producendo 'Margherita delle stelle', biografia di Margherita Hack con Cristiana Capotondi. Ad aprile, invece, andrà in onda 'Tina Anselmi - Una vita per la democrazia', biografia di Tina Anselmi, prima donna ministro con Sarah Felberbaum. Dobbiamo raccontare il mondo includendo le donne impegnate". Ammirati non si nasconde "l'auspico è arrivare a più pubblico possibile". E siccome i numeri sono una bella sintesi, ricordiamo gli oltre 9 milioni di 'Montalbano', i 7 di 'Le indagini di Lolita Lobosco' e 'Doc - Nelle tue mani', i 6 milioni di 'Don Matteo 13' e 'Blanca', i 5 milioni di 'Fiori sopra l'inferno' e 'Imma Tataranni. (ANSA).