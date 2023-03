Amadeus, sto già pensando a Sanremo 2024

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - A un mese esatto dalla partenza del suo quarto festival (andato in scena all'Ariston dal 7 all'11 febbraio), Amadeus sta già pensando a Sanremo 2024. Lo racconta lo stesso direttore artistico nelle stories di Instagram.

"Sto già pensando al prossimo festival, alla scenografia, ad alcuni nomi dei cantanti, ad alcune idee da mettere in piedi", racconta Amadeus. "Avendo un contratto anche per il prossimo anno, è giusto non perdere tempo. Chi ha tempo non aspetti tempo".

Intanto sono 12 i brani di Sanremo 2023 che hanno ottenuto finora certificazioni dalla Fimi (otto oro e quattro platino), rispetto ai 10 (sette oro, due platino e il doppio platino di Brividi) dello stesso periodo di un anno fa. In crescita anche lo streaming dei brani su tutte le piattaforme: il trend è +18.6% rispetto all'edizione 2002, con quasi 300 milioni di stream raggiunti in un mese soltanto su Spotify. (ANSA).