Nelle case degli italiani si fa spazio la tv "smart"

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Il digitale terrestre, il satellite e internet. Sono tre le piattaforme utilizzate dagli italiani per seguire i programmi lineari e non lineari, gratis e a pagamento offerti dalla televisione. Una dieta mediatica sempre più ricca e frenetica. Ma soprattutto ibrida e da cucire su misura su ogni singolo componente di milioni di famiglie che con uno stesso apparecchio televisivo vogliono poter vedere tutto. Un apparecchio che deve essere "smart", molto intelligente, e quindi in grado - tramite il collegamento a Internet - di usufruire di servizi on-line solitamente destinati solo ai device digitali. Non a caso è in crescita esponenziale (anche grazie ai 319 milioni stanziati dal governo per gli incentivi) il numero delle smart tv presenti nelle nostre case: 18,4 milioni (ultimo rapporto Auditel-Censis) su un totale di circa 43 milioni di apparecchi.

E proprio a tutela dei consumatori (e dei produttori) è nato lo strumento "lativù 4K". Un "bollino" multipiattaforma da apporre sulla tv e che ne garantisce le migliori caratteristiche tecnico-qualitative. In tempi in cui la tecnologia corre veloce, insomma, un bollino in grado di certificare a colpo d'occhio se l'apparecchio che stiamo acquistando è a prova di futuro. E che soprattutto garantisca la visione del digitale terrestre e del satellite di seconda generazione, nonché di internet al passo con gli ultimi standard tecnologici. Con questo bollino, dunque, si ha la garanzia di essere pronti per ricevere il Dvb-T2 in agenda per quest'anno; ma anche (tramite l'utilizzo dell'apposita Cam) i 136 canali, di cui 80 tra Hd e 4K, offerti al cento per cento della popolazione italiana (montagne e isole comprese) dalla piattaforma satellitare tivùsat; e ancora le app on demand dei principali broadcaster. E infine la garanzia di avere, oltre all'interattività, anche maggiore qualità audio e video, con un apparecchio che supporta fino al 4K. (ANSA).