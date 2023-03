Miley Cyrus su Disney+ con lo speciale 'Endless summer vacation'

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Dopo anni di assenza, Miley Cyrus torna su Disney+: dal 10 marzo - giorno di uscita del suo nuovo album - sarà disponibile sulla piattaforma streaming "Miley Cyrus - Endless summer vacation". Si tratta di uno speciale che contiene sessioni live dei brani del disco e un'esibizione con Rufus Wainwright. Le performance cinematografiche della superstar mondiale sono accompagnate da interviste esclusive nella famosa casa di Los Angeles dove un tempo viveva Frank Sinatra e dove Miley ha girato il celebre video musicale di "Flowers". Con questo speciale, Miley, che è anche produttrice esecutiva, apre le porte al pubblico di tutto il mondo, raccontando il suo nuovo album e la persona che è oggi. Le "Backyard Sessions" sono una serie che Miley ha iniziato nel 2012 per i suoi fan. Gli spettatori sono stati subito conquistati dalla possibilità di vedere Miley e la sua band esibirsi in un ambiente intimo e all'aperto, e le "Backyard Sessions" sono diventate rapidamente una serie di riferimento. Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (Backyard Sessions) ne è la continuazione.

"Endless Summer Vacation" sarà disponibile in tutto il mondo il 10 marzo, sia in formato digitale che presso i rivenditori fisici sotto l'etichetta Columbia Records. I fan possono preordinare i diversi formati e pre-salvare l'album sulle piattaforme di streaming qui. Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (Backyard Sessions) è prodotto da RadicalMedia, Miley Cyrus, HopeTown Entertainment, Crush Management e Columbia Records. Jacob Bixenman e Brendan Walter sono i registi, mentre Marcell Rév è il direttore della fotografia. (ANSA).